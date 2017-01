JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma carreta carregada com óleo diesel tombou e, em seguida, pegou fogo na noite desta terça-feira (3), na BR-163, em Nova Mutum (267 km ao Norte de Cuiabá).

Segundo a concessionária Rota do Oeste – que administra a rodovia –, o acidente foi registrado por volta das 21h, no Km 609, quando o veículo que seguia sentido Norte do Estado tombou próximo ao local conhecido como “Fogão”.

O motorista ficou levemente ferido e foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária, que, em seguida, o encaminhou para uma unidade hospitalar de Nova Mutum.

Por causa do acidente, parte do diesel derramou no solo e logo pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a interdição do trecho para combater o incêndio.

As chamas foram controladas por volta das 22h, segundo a Rota do Oeste.