Morreu em São Paulo, na noite desta terça-feira, a atriz Vida Alves, aos 88 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ela estava internada no hospital desde 28 de dezembro. Seu corpo está sendo velado no Cemitério do Araçá, no Centro de São Paulo.

Com quase 80 anos de carreira e também escritora, a mineira de Itanhandu, Vida Amélia Guedes Alves, marcou a história da televisão brasileira ao protagonizar, ao lado do ator e diretor Walter Forster, o primeiro beijo em uma telenovela, em 1951. A atriz atuava em "Sua Vida Me Pertence", da TV Tupi.

Já em 1964, Vida Alves novamente foi pioneira, dessa vez em um teleteatro. Em "A calúnia", também da Tupi, deu um beijo gay em cena com a atriz Geórgia Gomide.

Em 1995, a artista criou a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, a "Pró-TV", iniciativa para preservar a memória da televisão da qual era presidente.

Vida Alves também era avó da cantora Tiê, da balada "A Noite", e tia do cineasta Lael Rodrigues, diretor que fez sucesso nos anos 80 com os filmes "Bete Balanço" e "Rádio Pirata".

