Os mato-grossenses que estiverem à procura de uma vaga de emprego devem ficar atentos ao balcão de empregos apresentado pelo Serviço Nacional de Emprego (Sine). Em todo Mato Grosso, são 471 vagas, com oportunidades para cidades como Cuiabá, Primavera do Leste e Colíder.

A cidade com maior número de oportunidades é Sapezal (409 km de Cuiabá), com 207 vagas. Grande parte delas, são para operador de máquina agrícola, no total de 139. Outros cargos disponíveis são para trabalhador agrícola polivalente e auxiliar de linha de produção.

Campo Novo do Parecis, Barra do Garças, Rondonópolis, Água Boa, Aripuanã, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Sinop, Juara e Colíder, também estão entre os municípios que ainda contam com oportunidades para trabalho.

Na capital, são cinquentas e três oportunidades, sendo que destas, quatorze são exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD). Entre os cargos disponíveis, estão ajudante de produção, atendente balconista, auxiliar técnico eletrônico, promotor de vendas, caseiro e trabalhador rural.

Os interessados devem procurar a unidade Sine de seu município o quanto antes, já que as vagas podem expirar a qualquer momento. Na capital, o órgão fica localizado na Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, e o horário de funcionamento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira aqui o painel de vagas completo.

Sine

Vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine intermedia a mão de obra entre empresas e os trabalhadores cadastrados em seu banco de vagas. Por isso, semanalmente é apresentado à população um painel de vagas.