DA REDAÇÃO



A atual administração do Governo de Mato Grosso encerrou os dois primeiros anos de gestão com a conclusão de 1.430 quilômetros de asfalto em rodovias estaduais, incluindo as obras de construção e reconstrução. Os números foram obtidos com o Pró-Estradas, programa lançado em 2015 pelo governador Pedro Taques.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), 712 km correspondem a construção de novas rodovias e os outros 718 km a reconstrução do antigo pavimento deteriorado. Os resultados superam os obtidos por toda a administração passada, quando foram feitos 886 km de asfalto.

As ações Pró-Estradas devem reduzir o gargalo logístico que existe no estado, que ocupa o último lugar no ranking nacional da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) quando o assunto é qualidade das estradas.

O Estado encerra o ano com 6.697 km de malha pavimentada, sendo que a maioria tem recebido obras de recuperação. Além disso, mais trechos estaduais continuarão sendo asfaltados nos próximos anos. Mato Grosso possui também outros 23.396 quilômetros de rodovia estaduais que se encontram sem pavimento, porém também estão recebendo ações de manutenção.

As obras têm mudado a vida de cidadãos em todas as regiões do Estado. No Norte, a Sinfra pavimentou e reconstruiu mais de 98 km da rodovia MT-220, importante via estruturante que irá conectar com asfalto cidades importantes como Sinop, Tabaporã, Porto dos Gaúchos e Juara.

No Sul, o Governo restaurou a rodovia MT-130, entre Primavera do Leste e Paranatinga, antes considerada uma das piores rodovias. Agora, acabaram os buracos e a produção agrícola consegue ser escoada com eficiência, sem prejuízos.

No Araguaia, diversas obras estão sendo realizadas ao longo da MT-100 e na MT-020. São obras de pavimentação e recuperação do antigo pavimento que estava sem manutenção nos anos anteriores.

Em Nobres, o governador entregou a pavimentação de 57 km da rodovia MT-241, que dá acesso a um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso: a Vila Bom Jardim, em Nobres, onde estão localizadas piscinas naturais que atraem turistas o ano todo para prática da flutuação.

Na Baixada Cuiabana, as obras também avançam em ritmo acelerado. A Rodovia Helder Cândia (MT-010), entre Cuiabá e Rosário Oeste, está sendo revitalizada. Os trabalhos devem ser finalizados em 2017.

A Sinfra também tem duplicado as rodovias Emanuel Pinheiro (MT-251), que dá acesso a Chapada dos Guimarães, e Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga a Santo Antônio de Leverger.

As duas obras serão finalizadas no próximo ano. Ainda será iniciada no ano que vem, uma terceira duplicação da Estrada da Guia.