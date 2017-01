DA REDAÇÃO



O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (04) um curto circuito no transformador da Estação de Tratamento (ETA) situada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos.

Equipes técnicas do DAE já estão no local realizando os trabalhos de reparto no equipamento.

A autarquia prevê que até o final desta manhã os serviços já estejam concluídos e o fornecimento de água esteja restabelecido na região central e no bairro Cristo Rei.

O DAE disponibiliza os telefones (65) 3688-9604 e 3688-9622 para mais informações.