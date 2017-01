Mãe de Rodrigo Claro (no detalhe) relata angústia a espera de liberação do laudo sobre a morte do filho

A família do aluno do Corpo de Bombeiros Rodrigo Claro ainda não teve acesso ao laudo do Instituto Médico Legal (IML) que confirma as causas da morte do jovem, ocorrida no dia 15 de novembro, após supostamente passar por uma sessão de afogamento na Lagoa Trevisan.

Em entrevista ao MidiaNews, a mãe de Rodrigo, Jane Claro, disse que o documento já está pronto, mas ainda aguarda assinatura para ser liberado.

Segundo Jane, a máquina que faz a assinatura eletrônica de todos os laudos do IML não funciona desde agosto.

Nós não vamos deixar que morte do meu filho caía no esquecimento, vamos lutar até o fim para que a Justiça seja feita

A espera pela liberação do documento, conforme ela, deixa toda a família “desolada” e “angustiada”, já que sem o documento as investigações do caso ficam prejudicadas.

A família de Rodrigo acusa a tenente Isadora Ledur de tortura durante o treino de mergulho, fato que teria contribuído para a morte dele. Ela foi afastada do cargo após o episódio.

“Nós não vamos deixar que a morte do meu filho caía no esquecimento. Vamos lutar até o fim para que a Justiça seja feita”, disse Jane.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que já realizou o pregão para a empresa que vai fornecer o hardware que gera e armazena assinatura digital.

Segundo a Sesp, a empresa vai iniciar os trabalhos partir do dia 9 de janeiro.

A secretaria negou ainda, na nota, que as investigações do caso foram prejudicados.

Conforme a Sesp, mesmo sem a assinatura, o conteúdo do laudo já foi repassado para a delegada Juliana Chiquito Palhares – que já informou à família de que a causa da morte foi hemorragia cerebral.

Ainda segundo a Sesp, a delegada tem a previsão de finalizar o inquérito no dia 10 de fevereiro. No início do próximo mês vai ouvir a tenente Izadora Ledur.

Entenda o caso

Conforme noticiado pelo MidiaNews, uma fonte próxima do aluno contou à reportagem que, durante o treinamento, Rodrigo teria passado por uma sessão de afogamentos.

“Ela [que seria a tenente] subiu no ombro dele, o forçando a ficar embaixo d’água. Ele chegou a reclamar, que estava se afogando, mas só foi tirado da água quando apresentou uma exaustão. E ainda o mandaram ir embora, que era para ele sumir de lá”, contou a fonte.

No entanto, em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o aluno passou mal ao fazer uma travessia a nado com os demais companheiros do curso.

Rodrigo morreu após cinco dias internado. Ele revelou receio de fazer o treinamento aquático comandado pela tenente da corporação.

Em uma das mensagens de WhatsApp, enviada no dia da aula em que passou mal, o jovem diz que está “meio que prometido” e a mãe, Jane Claro, afirma que tudo é “somente pressão”.

Rodrigo continua dizendo que a tenente – a mesma que estava coordenando a atividade aquática – estava pegando em seu pé.

“E hoje ela vai tá lá. Por isso fico com medo”, escreveu o rapaz, na mensagem.

As mensagens foram enviadas antes da aula. A última conversa que a mãe teve com Rodrigo foi ao final do dia, antes de ser internado.

“Ele enviou uma mensagem assim que saiu da lagoa, dizendo que estava mal e que estava indo para a coordenação do 1º Batalhão”.

Depois disso, ela só foi comunicada que Rodrigo tinha tido duas convulsões e que seria transferido para um hospital particular.

O rapaz ficou em coma até a noite de terça-feira (15), quando foi confirmada sua morte.

