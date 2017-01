DO G1



A Prefeitura de Tapurah, a 414 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para um processo seletivo de 55 vagas. De acordo com o edital, os cargos são para todos os níveis de ensino. O salário varia entre R$ 1.111,94 até R$ 3.905,81. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Para ver o edital, clique aqui.

Segundo a prefeitura de Tapurah, do total de vagas, 10 são para formação de cadastro reserva.

Os cargos são para as seguintes áreas: professor, apoio administrativo de nutrição escolar, apoio administrativo de manutenção da infraestrutura, motorista de ônibus, enfermeiro, odontólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico/bioquímico, auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem, motorista de veículos leves e cozinheiro.

Os aprovados devem trabalhar em jornadas semanais entre 20 a 40 horas, dependendo do cargo.

Conforme o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 11 de janeiro na secretaria municipal de Educação Esportes Lazer e Cultura, no horário de 8h às 11h. A secretaria fica na Avenida Rio de Janeiro, número 125, no Centro de Tapurah.

A previsão é de que a prova objetiva seja aplicada no dia 15 de janeiro de 2017, das 08h às 12h, na Escola Municipal Vinícius de Moraes, no Bairro São Cristóvão.