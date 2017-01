A reitora da UFMT, Myrian Serra, que deixou a UTI do Hospital Santa Rosa

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rosa na noite de terça-feira (4).

Ela estava internada em coma induzido desde o dia 10 de dezembro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentro do Teatro da UFMT.

Em nota, o setor de comunicação da UFMT informou que a reitora está "acordada, consciente e com importante melhora do quadro clínico, mas ainda alternando períodos de confusão mental".

Myrina foi encaminhada para um quarto da unidade de saúde e se prepara para o "tratamento em suporte domiciliar, mantendo acompanhamento de fonoaudiologia, fisioterapia e médico".

O caso

Myriam passou mal enquanto aguardava o início do espetáculo “Canta Beatles”, que seria apresentado pelo Coral da UFMT, no teatro da Universidade.

Médicos que estavam no local para assistir à apresentação prestaram os primeiros atendimentos à Myrian, que posteriormente foi encaminhada para a unidade hospitalar.

Logo após ser socorrida e levada para o Santa Rosa, a reitora “foi submetida a um exame de tomografia computadorizada de crânio, que constatou o diagnóstico de hemorragia subaracnóide (acidente vascular cerebral hemorrágico)".

Histórico

Myrian Serra assumiu a reitoria da UFMT em outubro deste ano, em substituição a Maria Lucia Cavalli Neder.

Ela é doutora em alimentos e nutrição e ocupou os cargos de coordenadora de Curso, diretora de Faculdade, pró-reitora de Ensino e Graduação e pró-reitora de Assistência Estudantil da UFMT.

Veja a nota da UFMT na íntegra:

"A Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Serra, que sofreu um acidente vascular cerebral no dia 10 de dezembro de 2016, apresenta recuperação parcial do quadro neurológico, respirando espontaneamente.

A paciente recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há 48 horas, com programação de tratamento em suporte domiciliar, mantendo acompanhamento de fonoaudiologia, fisioterapia e médico. A paciente está acordada, consciente, com importante melhora do quadro clínico, mas ainda alternando períodos de confusão mental.

A reitora está sob os cuidados da equipe de Clinica médica e neurocirurgia.

Secretaria de Comunicação e Multimeios da Universidade Federal de Mato Grosso.

Coordenação de Comunicação e Imprensa"