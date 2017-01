Acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Pelo menos duas pessoas morreram após um avião – de modelo ainda não confirmado – cair no começo da tarde desta quinta-feira (5), no aeroporto de Tangára da Serra (239 km de Cuiabá).

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o acidente aconteceu por volta das 12 horas, no momento do pouso.

Na aeronave, havia quatro pessoas - o empresário José Torres Sobrinho, que pilotavao avião e sua esposa, Solésia Stringari Torres, não resistiram e morreram ainda no local.

Já a filha e o genro do piloto foram resgatados com vida. O estado de saúde de ambos não foi infromado.

As primeiras informações dão conta de que o avião teria batido em um fio de alta tensão da rede de energia elétrica. No entanto, as causas ainda estão sendo investigadas.

O empresário veio com a família da cidade de Cascavél, no Paraná, para um reunião de negócios na cidade.