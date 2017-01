DA REDAÇÃO



A Guarda Civil Municipal de Várzea Grande, pertencente à Secretaria de Defesa Social, apresentou o balanço dos últimos quatro meses de 2016. O relatório operacional da instituição registrou 1.002 execuções de serviços sendo 696 de ronda escolar, 107 registro de ocorrências (tentativa de homicídio, roubo de veículos, porte de armas entre outros), 199 eventos oficiais e institucionais tiveram a segurança garantida pelos agentes da Guarda Municipal.

O comandante da GM, Evandro Homero Dias disse que houve efetivação nas rondas junto às unidades escolares que neste último quadrimestre atingiram o pico, em outubro com 344 visitas. “De setembro a dezembro, ou seja, nos últimos quatro meses foram 696 visitas, conforme os dados computados pela nossa coordenadoria operacional. No mês de outubro tivemos uma maior atuação e chamadas devido ao encerramento de projetos escolares do ano letivo que culminou em eventos com reuniões de pais e comunidades em horários noturnos”.

O relatório operacional mostra ainda que no último quadrimestre, houve uma redução das ocorrências, em razão do aumento do efetivo da guarda em toda a cidade. “A estatística mostra a redução das ocorrências. Com a guarda mais preparada com capacitação e armamento, a tendência é a redução da criminalidade na nossa cidade. Em 2017 vamos aumentar ainda mais a nossa atuação, seja na região central, ou bairros da cidade”, completou.

O secretário de Defesa Social, Alexander Torres Maia, disse que os números apresentados reforçam a importância no processo de reestruturação em que a Guarda Municipal vem passando nos últimos meses, com investimentos tanto na estrutura física como na nova sede da pasta, como no corpo operacional com treinamentos e capacitações, além de fardamentos novos, viaturas, armamentos, munições e condições de trabalho.

Maia destaca ainda que o trabalho ostensivo que os guardas têm desenvolvido diariamente na cidade, no cumprimento do seu papel na esfera da segurança, vem apresentando resultados positivos, como a redução da criminalidade. “A Guarda Municipal resgatou a notoriedade perante a sociedade local, bem como dos demais órgãos de segurança pública, principalmente nas ações de parcerias de serviços. Com a Polícia Militar tem desempenhado também um trabalho digno de reconhecimento”.