Evento será realizado no Ginásio Aecim Tocantis, em Cuiabá

A 67ª edição do Campeonato Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins, em Cuiabá (MT), com 400 desportistas vindos de 9 unidades federativas.

O evento, que nesta edição é organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa (FMTTM), conta com a participação de dois atletas de seleção brasileira, Silnei Yuta e Edson Fumihiro Takahashi.

De acordo com o presidente da FMTTM, Sandro José Abrão, o intercolonial brasileiro é tido pela modalidade como a maior competição do tênis de mesa de toda América Latina.

Segundo ele, por conta desse prestígio que a 67ª edição receberá atletas de vários cantos do país. Estarão representados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

“O certame foi criado em 1951 por Haruo Mitida. Com o objetivo de fomentar a integração de japoneses e descendentes residentes no Brasil. Mas atualmente os gaijins, como são chamados os não japoneses, também podem participar. O intercolonial é uma mistura de competição de alto nível com confraternização familiar.

Teremos atletas que já disputaram mais de 20 ou 30 edições e que tem filhos e netos na competição”, disse Sandro Abrão.

Silnei Yuta foi membro da seleção brasileira na década de 90. Jogou profissionalmente por cerca de 30 anos e se tornou bi-campeão Pan-Americano por equipes com a seleção brasileira (1991 em Havana e 1995 em Mar Del Plata). E foi 17 vezes campeão do intercolonial, só nas categorias individuais, sem contar resultados em duplas ou por equipes. Venceu duas vezes na categoria infantil, quatro na geral, três na especial, cinco na pré-sênior e três na sênior.

Estrutura

Parte dos equipamentos de tênis de mesa que serão utilizados no intercolonial, como redes, suportes, separadores, piso, cadeiras de arbitragem, mesas de arbitragem e mesas de jogo, são oriundos dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Os apetrechos olímpicos foram doados no fim do ano passado, pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para a Federação Mato-grossense de Tênis de Mesa (FMTTM), com o intuito de fomentar a modalidade em MT.

Bastidores

O 67º Campeonato Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa tem patrocínio do Governo do Estado de Mato Grosso e apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá e das empresas Net TV, Moda Verão e Moto Raça Cuiabana.

Programação:

Sexta-feira (20/01)

08h – Pré.Pré-Mirim Feminino

08h – Pré.Pré-Mirim Masculino

08h – Pré-Mirim Feminino

08h – Pré-Mirim Masculino

08h – Mirim Feminino

08h – Mirim Masculino

08h – Infantil Feminino

08h – Infantil Masculino

08h – Juvenil Feminino

08h – Juvenil Masculino

13h – S.Super-Lady

13h – Hiper-Lady

13h – S.Super-Veteranos

13h – Hiper-Veteranos

16h – Dupla Masculina

16h – Dupla Feminina

16h – Dupla Mista

19h – Juventude Masculino

19h – Adulto Masculino

Sábado (21/01)

08h – Juventude Masculino

08h – Pré-Lady

08h – Pré-Sênior

08h – Lady

08h – Sênior

08h – Super-Lady

08h – Veteranos

08h – Super-Veteranos

08h – Adulto Feminino

08h – Adulto Masculino

13h – Pré.Pré-Mirim Feminino

13h – Pré.Pré-Mirim Masculino

13h – Pré-Mirim Feminino

13h – Pré-Mirim Masculino

13h – Mirim Feminino

13h – Mirim Masculino

13h – Infantil Feminino

13h – Infantil Masculino

13h – Juvenil Feminino

13h – Juvenil Masculino

Domingo (22/01)

08h – Pré.Pré-Mirim Feminino

08h – Pré.Pré-Mirim Masculino

08h – Pré-Mirim Feminino

08h – Pré-Mirim Masculino

08h – Mirim Feminino

08h – Mirim Masculino

08h – Pré-Lady

08h – Pré-Sênior

08h – Lady

08h – Sênior

08h – Super-Lady

08h – Veteranos

08h – S.Super-Lady

08h – Super-Veteranos

08h – Hiper-Lady

08h – S.Super-Veteranos

08h – Mega Lady

08h – Hiper-Veteranos

08h – Mega Veteranos

08h – Adulto Feminino

08h – Livre Feminino

08h – Livre Masculino

09h – Especial