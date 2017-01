DA REDAÇÃO



Trinta e dois homens da elite das polícias Militar e Civil começaram a se deslocar nesta quinta-feira (5) para Pontes e Lacerda a fim de reforçar a segurança na região. Na última sexta-feira (30), homens fortemente armados invadiram o garimpo da Serra da Borda, fazendo reféns.

Os homens enviados fazem parte do GOE (Grupo de Operações Especiais), Garra (Grupo Armado de Resposta Rápida), Rotam (Ronda Ostensiva Tática Móvel), Força Tática e Bope (Batalhão de Operações Especiais).

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, informou que a força policial não tem o intuito de fazer a desocupação da Serra da Borda, mas garantir a segurança na cidade.

A informação foi repassada durante reunião nesta quinta com representantes da Polícia Militar, Detran, Politec, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros no gabinete do secretário.

“Temos toda a estrutura para fazer essa desocupação, contudo quem vai garantir a manutenção da segurança na região? Já fizemos duas desocupações antes, e cada vez mais o local é ocupado novamente e por pessoas mais violentas. A União tem que assumir a sua responsabilidade sobre a sua área até que o DNPM [Departamento Nacional de Produção de Mineral] possa autorizar a exploração legal de ouro para a mineradora”, afirmou.

O secretário já solicitou agenda com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, mas ainda não obteve retorno da data. Ele deve ir a Brasília acompanhado do procurador da República em Cáceres, Felipe Mascarelli, e do promotor de Justiça de Pontes e Lacerda, Frederico César Batista Ribeiro.

O MPE e o MPF vão ajuizar ação conjunta contra a União para obrigá-la a manter forças federais para a segurança na região, agilidade na liberação da lavra na serra para empresa privada e ressarcimento aos danos causados com o aumento da criminalidade no município.

Rogers Jarbas encaminhou nesta quinta-feira um documento contendo informações sobre a situação do garimpo ilegal e as consequências negativas na segurança pública na região de fronteira para o Ministério da Justiça. A ata da reunião realizada na terça-feira (3) no Ministério Público também foi anexada junto com o documento assinado pelo secretário.

Também foi remetida cópia do documento para a Procuradoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Casa Civil.