Um vídeo do circuito interno de segurança de um hangar do Aeroporto de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá) mostra o momento da queda de um avião no começo da tarde desta quinta-feira (5). O acidente deixou dois mortos e dois feridos.

A imagem mostra o momento que a aeronave cai de "bico" em alta velocidade.

O empresário José Torres Sobrinho, que pilotava o avião, e sua esposa Solésia Stringari Torres não resistiram e morreram ainda no local.

Reprodução/Facebook Gabriela Stringari Torres e Fábio Brandalize foram resgatados com vida

Já a filha do casal, Gabriela Stringari Torres, e o genro Fábio Brandalize foram resgatados com vida. O estado de saúde de ambos não foi informado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o monomotor teria batido em um fio de alta tensão da rede de energia elétrica. No entanto, as causas ainda estão sendo investigadas.

O empresário veio com a família da cidade de Cascavel (PR) para um reunião de negócios em Tangará.

Veja os vídeos:

