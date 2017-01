DA REDAÇÃO



A Maratona Fotográfica de Cuiabá encerra a sua 4ª edição neste domingo (08), no Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT (MACP) às 17:00, com a exposição coletiva Cuiabá e suas diversidades 2016, a premiação dos 1º e 2º lugares das categorias amador e profissional.

Além disso, serão exibidas os registros das edições anteriores, Olhar Cuiabá, Cuiabá Criativo e Cuiabá Sustentável.

Durante todo esse tempo de Maratona prestigiaram quase mil pessoas, nas mostras fotográficas são mais de duzentos fotógrafos participantes, captando o melhor registro de Cuiabá e suas transformações.

“A ideia é fazer com que a fotografia de Mato Grosso comece a mostrar a sua cara, mas fazendo as pessoas entenderem que não precisam fazer uma grande viagem para produzir uma boa foto", explica o fotógrafo José Medeiros. Idealizador da Maratona, ele insiste na ideia da simplicidade para estimular a formação de ainda mais fotógrafos locais. "A boa foto", defende, "pode estar no seu quintal".

A programação da Maratona Fotográfica 2017 acontecerá nos meses de agosto a setembro no Palácio da Instrução. Domingo estaremos divulgando novos projetos como o concurso Cuiabá 300.

Mais informações - Facebook Fotos da Terra e Maratona Fotográfica de Cuiabá

Abertura: Dia 08 - Domingo às 17h

Local: Galeria do Museu de Arte e Cultura Popular MACP UFMT

Horário: Terça a Sexta - 07h30 às 11h30 - 13h30 às 17h30

Sábado - 13h às 17h30

Visitação até o dia 14 de fevereiro