THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um homem de 32 anos e o filho de 9 morreram em um acidente envolvendo um Gol e uma Toyota Hilux na BR-163, próximo a Lucas do Rio Verde (354 ao Norte de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (5).

Outro filho, de 13 anos, está internado em um hospital da cidade.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, a Rota do Oeste, o condutor da Hilux - que não teve ferimentos - informou que seguia sentido norte, quando o Gol em que estavam as vítimas entrou na pista, vindo de uma estrada vicinal.

Com a batida, o carro ficou completamente destruído. O pai não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já os filhos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para uma unidade de saúde.

O mais novo, porém, morreu horas depois. O mais velho continua internado e não corre risco de morte.

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de que o pai teria provocado o acidente.

Conforme a denúncia, ele teria discutido com a esposa e, logo depois, colocado os dois filhos no carro e saído em alta velocidade pela BR-163.