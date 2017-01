THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O vereador por São José do Rio Claro (325 km de Cuiabá), Livônio Paulo Brustolin (DEM), de 52 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em sua fazenda, na quinta-feira (5).

Segundo informações da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Livônio – que também era agropecuarista e diretor regional da associação - estava em um pulverizador quando a barra do equipamento atingiu a rede de alta tensão.

Vereador há 20 anos na cidade, Livônio foi reeleito nas últimas eleições e estava em seu quinto mandato. Ele deixa a esposa e três filhos.

Em nota, a Prefeitura de São José do Rio Claro lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias.

O velório ocorre em uma igreja da cidade e o enterro deve ser feito nesta sexta-feira (6), também no município.

Veja a nota de pesar da Acrimat:

É com pesar que a Associação dos Criadores de Mato Grosso comunica o falecimento do diretor regional e agropecuarista Livônio Brustolin, de São José do Rio Claro.

Livônio, que tinha 52 anos e era natural da Cidade de Dois Vizinhos-PR, participou da Acrimat desde a estadualização da entidade e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da agropecuária no Estado.

Vereador há 20 anos, em São José, ele faleceu em um acidente de trabalho, quando a barra do pulverizador que operava, atingiu uma rede de alta tensão. Casado, ele deixa esposa, três filhos e dois netos.

A Acrimat lamenta profundamente a perda e presta condolências à família de Livonio. O velório acontece essa madrugada, em São José do Rio Claro e o sepultamento acontece amanhã, sexta-feira.