Diretor do Jardim Cuiabá, Arilson Arruda

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O diretor do Hospital Jardim Cuiabá, Arilson Arruda, negou nesta sexta-feira (6) que uma equipe médica da unidade tenha diagnosticado “parto forçado” em uma mulher que denunciou o suposto desaparecimento do seu filho recém-nascido no Hospital Santa Rita, em Várzea Grande.

A mulher foi atendida no Jardim Cuiabá na tarde de quarta-feira (4), logo após receber alta do Santa Rita.

No mesmo dia, ela e o marido registraram um boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento do bebê.

“No prontuário dela não consta nada disso. A médica que a atendeu aqui fez todos os exames e não encontrou nenhum estado de gravidez ou pós-parto”, disse Arilson, em entrevista ao MidiaNews.

No B.O., o casal alegou que a mulher estava grávida de 9 meses e fazia pré-natal desde março. Na terça-feira (3), segundo eles, a mulher passou mal e buscou atendimento no Hospital Santa Rita.

Lá, segundo o B.O., a mulher foi atendida por uma médica e logo depois informada pela profissional que não havia bebê nenhum em sua barriga.

No boletim de ocorrência, o casal argumenta, entretanto, que procurou o Hospital Jardim Cuiabá, onde uma equipe médica havia constatado que ela sofrera um “parto forçado”.

Arruda afirmou, porém, que os resultados dos exames apontaram que o útero da mulher estava em tamanho normal e ela não apresentava sangramento.

“Ela não estava grávida, pelo menos nesse exame recente. Só se foi uma gravidez mais antiga”, disse.

O médico Alencar Farina, proprietário do Hospital Santa Rita, também rebateu o casal e afirmou que a mulher “não estava grávida e não esteve grávida nos últimos 30 dias”.

O médico disse que tem cópia de todos os exames comprovando que a mulher não estava grávida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

