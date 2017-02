Estudante Hiago Kaique (no detalhe) desapareceu após passeio na Arena

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O estudante Hiago Kaique Batista de Morais, de 13 anos, está desaparecido desde o último domingo (29), em Cuiabá.

A avó, Helena Ramos da Conceição, disse ao MidiaNews que ele foi visto pela última vez com amigos na Arena Pantanal.

“Já procuramos por toda parte e nada. Fomos atrás dos amigos e eles também não sabem onde ele está”, disse.

Helena informou que Hiago já havia sumido outras vezes, mas nunca teria ficado tanto tempo fora de casa sem dar notícia.

“Sempre que ele saía e não voltava, os pais iam atrás na casa de amigos e o encontravam. Mas agora é diferente porque ninguém sabe de nada. Estamos muito apreensivos. Ele é uma criança e essa insegurança de hoje em dia é complicada”, afirmou.

Conforme a avó, os pais do menino já registraram um boletim de ocorrência sobre o desparecimento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Quem tiver qualquer informação a respeito do paradeiro do estudante, pode entrar em contato através do seguinte número: (65) 9 9334-5064 ou 197 (Polícia Civil).