Mais da metade dos ônibus coletivos que circulam em Cuiabá estão com idade de uso acima da médica, segundo levantamento da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Arsec) da capital.

De acordo com o órgão, a idade média dos veículos é de 4,5 anos. Ao todo, quase 400 ônibus circulam em Cuiabá. Desse total, 20 veículos têm mais de 10 anos de uso.

Por meio de assessoria, a Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (MTU) afirmou que desconhece que veículos com mais de 10 anos circulem na capital.

Quem usa o transporte coletivo reclama das condições e do serviço prestado em Cuiabá. “São todos velhos e estragados. Além disso, quando chove entra água”, disse a trabalhadora de serviços gerais, Valdirene Antunes.

De acordo com o levantamento da Arsec, 60% dos veículos já atingiram a idade média de circulação e os ônibus com mais de 10 anos de uso devem ser retirados de circulação.

“O contrato com as empresas diz que os ônibus com mais de 10 anos não podem estar nas ruas. Isso significa que os ônibus fabricados em 2006 já não podem mais circular”, explicou a diretora do órgão, Rosidelma Guimarães.

O reajuste anual no preço cobrado pela passagem nos ônibus coletivos deve ser avaliado pela Arsec. “É feito um levantamento todos os anos e são levados em conta os custos que a empresa tem durante o ano. Todas as despesas apresentadas refletem no custo da passagem”, afirmou.