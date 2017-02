DO G1



Uma erosão em um trecho da MT-270, no trecho que liga Rondonópolis a São José do Povo, distante 218 e 268 km de Cuiabá, respectivamente, abriu uma cratera de aproximadamente na via.

O buraco surgiu na madrugada desta quarta-feira (1º) após um temporal.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informou, por meio de assessoria, que os reparos e a sinalização no local estão sendo realizados.

Recentemente, a rodovia passou por reparos, no entanto, devido à chuva que caiu na terça-feira (31), as manilhas que fazem o escoamento da água cederam. Os motoristas e moradores que passam com frequência pelo local afirmam que o problema ocorre há mais de um ano.

A erosão se formou entre uma curva e parte de um declive na pista. O trecho foi sinalizado com cones pela Polícia Militar. Além disso, galhos de árvore que foram colocados em frente a cratera para evitar acidente no local.

Além da cratera sinalizada, parte do asfalto no lado oposto está cedendo e invadindo parte do acostamento. Com o período de safra, o tráfego de veículos carregados é intenso na rodovia.