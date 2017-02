DO G1



Um incêndio destruiu parte do pátio de uma madeireira na madrugada desta quarta-feira (1º), no município de Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

O Corpo de Bombeiros daquela cidade foi acionado à 0h [horário de Mato Grosso]. O fogo, no entanto, só foi controlado às 7h. De acordo com os bombeiros, o trabalho foi focado em isolar as chamas do maquinário do estabelecimento.

“A madeira é de fácil de combustão, apenas a água não estava contendo as chamas. A situação seria muito pior se o fogo atingisse o maquinário”, afirmou o tenente dos bombeiros Anderson dos Santos.

As chamas só foram contidas depois que a prefeitura daquele município ajudou na retirada de parte da madeira que ainda não havia sido queimada.

Além disso, a concessionária municipal de água disponibilizou um caminhão pipa para ajudar na ação. Ao todo, mais de 18 mil litros de água foram utilizados.

A suspeita é de que alguém que passava pela calçada tenha causado o incêndio, já que o local onde a madeira fica armazenada fica próximo da rua. A Polícia Civil deve investigar a causa do incêndio.