O procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, informou nesta quinta-feira (2) que o Ministério Público Estadual (MPE) irá trabalhar em conjunto com a Polícia Civil nas investigações sobre os nove assassinatos registrados em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) na última segunda (30) e terça-feira (31).

Conforme Paulo Prado, o trabalho ficará a cargo do promotor de Justiça Carlos Henrique Richter, que atua naquela município.

O primeiro assassinato ocorreu na manhã de segunda-feira e vitimou o soldado da Polícia Militar, Fábio Zampirão, de 31 anos. Um dos suspeitos do crime foi morto em troca de tiros com PMs. O outro ainda está sendo procurado.

Esperamos que em breve possamos dar uma resposta à sociedade Mato-grossense, e em especial à população de Sinop

À noite, seis pessoas foram executadas a tiros na cidade. Na manhã de terça-feira, um casal de jovens foi encontrado morto dentro de uma residência.

O procurador-geral afirmou que o MPE já tem algumas hipóteses sobre o que motivou os assassinatos.

Duas questão são levantadas: uma suposta vingança pela morte do militar ou o extermínio por grupos rivais de traficantes.

“Mas ainda é prematuro emitir qualquer opinião a respeito desses homicídios. Esperamos que em breve possamos dar uma resposta à sociedade mato-grossense, e em especial à população de Sinop”, afirmou.

As execuções

Fábio Zampirão foi atingido com dois tiros durante um assalto a sua residência por volta de 10h de segunda-feira.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda na segunda, por volta de 21h, no Bairro Jardim Celeste, dois homens foram alvejados por duas pessoas em uma motocicleta.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o amigo foi baleado na perna e encaminhado para o hospital da cidade.

No Bairro Boa Esperança, um rapaz que trafegava de bicicleta foi baleado com dois tiros. Ele morreu antes que o socorro chegasse.

Outra vítima foi executada com tiros na cabeça, costas e peito, no Bairro Parque das Araras. Duas pessoas foram vistas deixando o local do crime.

Mais uma execução aconteceu na segunda à noite no Bairro Jardim das Violetas. Uma pessoa também foi baleada e morreu.

Ainda na segunda, um homem foi encontrado morto a tiros dentro de sua casa, assim como um casal de jovens no Bairro Jardim das Azaleias, na manhã de terça-feira.

Todos os ataques, segundo testemunhas, aconteceram por pessoas que estavam em motocicletas.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, encaminhou uma “força tarefa” para garantir a segurança do município.

Em entrevista ao MidiaNews, o secretário garantiu que a situação na cidade já está controlada.

