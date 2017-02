THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O motorista de uma Parati ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Arquimedes Pereira Lima, conhecida como "Estrada do Moinho", na manhã desta quinta-feira (2), em Cuiabá. Ele teve que ser encaminhado para o Pronto-Socorro.

De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob), os dois veículos seguiam pela mesma pista quando o motorista do Parati não conseguiu frear e atingiu a traseira do caminhão.

Com a batida, a frente do carro ficou completamente destruída. O motorista teve ferimentos nas pernas e costas.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O condutor do caminhão nada sofreu.

Segundo acidente

Também na manhã de hoje, um CrossFox e Ford Ka colidiram na Avenida Afonso Pena, no Bairro Santa Helena.

Por causa da forte batida, o veículo CrossFox capotou. Já o outro carro, um Ford Ka branco, ficou com a frente destruída. Ninguém ficou ferido.



