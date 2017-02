O ex-comandante-geral da Polícia Militar (PM-MT), coronel Zaqueu Barbosa, de 50 anos, representará Mato Grosso em competição internacional de triathlon, em Amsterdã, capital da Holanda.

Na competição, prevista para setembro deste ano, o oficial terá que nadar 750 metros, pedalar por 20 km e correr outros 5 km no menor tempo possível. O percurso é o mesmo do 8º Triathlon Sprint, da Polícia Militar e da Federação Estadual de Triathlon, ocorrido em junho de 2016, no Parque Tia Nair, em Cuiabá.

Ao sagrar-se campeão na faixa etária (de 50 a 55 anos) nesse evento estadual, Zaqueu classificou-se para a competição nacional da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), realizada na cidade de Vila Velha (ES). Nesta prova, ele ficou entre os 10 primeiros colocados, resultado que o colocou na etapa de Amsterdã.

Em Cuiabá, Zaqueu treina sob orientação do técnico paulista Luan Ortiz, especialista em assessoria de corrida, natação e triathlon. Ele explica que o técnico definiu o tipo e a rotina de treinos enquanto o professor de Educação Física, Albem Alexandre, o acompanha nas atividades de natação, dando enfoque na parte técnica.

De acordo com o coronel Zaqueu, a preparação tem como base os resultados da série de exames e testes de resistência física e avaliação cardiorrespiratória que fez na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso(UFMT).

Vida militar

Além da função de comandante-geral, exercida entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, nos mais de 25 anos dedicados à PM, Zaqueu Barbosa comandou unidades como Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo de Fronteira (Gefron), Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual, Comando Regional de Cuiabá (1ºCR) e a Diretoria de Inteligência.

O oficial também ocupou os cargos de coordenador militar do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de secretário do Sistema Penitenciário do Estado.

A partir deste ano, desde que foi para a reserva, Zaqueu está dedicando mais tempo à prática esportiva. Com a meta ousada de ficar entre os 20 melhores colocados na competição mundial, diz que está treinando forte com o objetivo de melhorar a performance.