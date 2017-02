Pais ou responsáveis que fizeram a solicitação de matrículas de crianças para creches e CMEI de Cuiabá devem aguardar, até a próxima sexta-feira (3 de fevereiro), para saberem se conseguiram ou não serem contemplados com a vaga para qual se inscreveram.

Os responsáveis serão convocados por telefone ou e-mail para irem até a unidade educacional levar a documentação necessária para realizar a matrícula. A lista dos contemplados também será disponibilizada na secretaria das unidades a partir do dia 3 de fevereiro.

O portal de Solicitação de Matrículas Web (www.matriculaweb.cuiaba.mt.gov.br) registrou 8.877 solicitações de matrículas em quatro dias de funcionamento. A oferta é de 3.712 vagas. Deste total, 3.405 são para crianças de 0 a 3 anos e 307 para crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses.

Desde o encerramento do período de pré-matrícula, 23 a 26 de janeiro, a Comissão Permanente de Organização Escolar (CPODE) da SME trabalha incansavelmente na triagem e análise das inscrições.

O critério para a seleção é a proximidade da residência do aluno com a unidade escolhida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O mais próximo será contemplado e assim sucessivamente até o preenchimento total das vagas oferecidas em cada unidade.

Aquelas solicitações que excederem o número de vagas ofertadas farão parte, automaticamente de um cadastro reserva, e serão chamados no decorrer do ano letivo na medida em que forem surgindo novas vagas.

Novas Vagas

A secretária municipal de Educação, professora Mabel Strobel, destaca que é impossível, o município atender de imediato 100% da demanda por creches, em virtude desse número ser crescente a cada ano. Atualmente, Cuiabá atende 34% da demanda por creches e está acima da média nacional que é de 29% de cobertura, conforme o último estudo do Ministério da Educação (MEC) realizado em 2014.

Conforme meta do Plano Nacional de Educação, o país deve atender 50% da demanda por creches até 2020. A previsão da SME é que até abril, mais dois CMEI entrarão em funcionamento em Cuiabá, sendo eles o CMEI Jornalista Marcos Coutinho no bairro Nova Esperança III e CMEI Professor Antonio Batista da Cruz no Residencial Avelino. Até o final do ano, também está prevista a inauguração do CMEI do Residencial Santa Teresinha, na região do Coxipó. Juntas as três unidades vão ofertar mais 720 novas vagas.

Balanço

Dos quase 9 mil pedidos de matrículas registrados pelo sistema web, na semana passada, a maior concentração ocorreu na Regional Sul com 2.928 inscrições. A segunda maior procura foi na Regional Norte com 2.690 solicitações. Já a Regional Leste recebeu 2.558 inscrições e a Oeste foi a menos requisitada com 701 pedidos. A unidade educacional mais concorrida foi o CMEI Engenheiro Oscar Amélito no bairro Real Parque, com 465 inscrições.

Para a secretária municipal de Educação de Cuiabá, Mabel Strobel, as solicitações de matrículas web significaram um marco no processo de humanização e respeito no atendimento das crianças e seus familiares que o prefeito Emanuel Pinheiro quer implantar na rede municipal de ensino. “Outra vantagem desse sistema web é que construímos um banco de dados que vai nos auxiliar no Planejamento Estratégico para atendimentos futuros”, frisou professora Mabel.

Ela destaca ainda que o atendimento informatizado foi um sucesso absoluto. O portal (www.matriculaweb.cuiaba.mt.gov.br) funcionou adequadamente, sem congestionamento. “Mesmo os cidadãos com dificuldade ou impossibilidade de acesso à tecnologia foram atendidos, nas Estações de Acesso, ou seja, nos pontos de atendimentos físicos”, observa.

Acesso

Conforme a Diretoria de Planejamento e Orçamento da SME, todos que procuraram, uma das sete estações de acesso, foram atendidos e conseguiram concretizar a pré-matrícula. Islaine Vitória Nascimento, moradora do Pedra 90, foi uma delas.

Na Estação de Acesso montada no ginásio poliesportivo do bairr,o ela inscreveu o filho de três anos na creche Profº Rafael Rueda-CAIC. Ela atesta que foi atendida com rapidez. “A pré-matrícula assim eu creio que é melhor, porque não tem condições de ficar dormindo na porta de creche. Aquele sistema não era apropriado não, ainda bem que mudou”, afirmou.

A garçonete Laudicéia Maria Marciana, moradora do Tijucal, também foi bem atendida na Estação de Acesso montada no Espaço Cultural Silva Freire, na entrada do bairro Parque Cuiabá. Ela também fez a pré-matrícula do filho de 3 anos.

“Tem gente que é contrária à mudança que ocorreu. Eu não! Dormir na fila, ficar ao relento debaixo de sol e chuva é muito sofrimento e não é garantia de nada. Eu me lembro do ano passado, eu não consegui a vaga independente de ter dormido. A pessoa que estava na minha frente conseguiu e eu não. Com toda certeza a matrícula dessa forma é muito melhor. Quando falam em dormir em fila, lembro do meu trauma do ano passado, foi muito triste ter passado por tudo aquilo pra nada”, contou.