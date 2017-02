O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a visita de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) nesta quinta-feira (2), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Fotos do encontro foram postadas nas redes sociais de Lula.

A visita ocorreu após boletim médico do centro médico informar que a mulher de Lula, e ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia, ficou sem fluxo cerebral. A família autorizou a doação de órgãos, segundo um post publicado na página do Facebook do ex-presidente.