VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

A MTU (Associação Mato-Grossense dos Transportes Urbanos) afirmou na tarde desta quinta-feira (02) que para não haver reajuste na tarifa do ônibus em Cuiabá, este ano, será necessário que as empresas recebam algum tipo de compensação.

Uma das possibilidades citadas é a redução na carga de impostos.

Pela manhã – já sabendo de uma entrevista coletiva convocada pela associação para falar sobre a necessidade de reajuste -, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) se antecipou e anunciou que não irá permitir elevação da tarifa em 2017.

De acordo com o presidente da associação, Ricardo Caixeta, a tarifa - que atualmente é de R$ 3,60 - precisa subir para R$ 4,03 devido aos custos mensais das empresas e à queda do número de passageiros pagantes, que chegou a 6,35% em 2016. Segundo ele, o mês de janeiro chegou a registrar o menor número de usuários em 10 anos.

“Temos que avaliar porque a situação não esta fácil. Temos que ver o que pode ser feito. Mas eu acredito que vamos chegar a um consenso com a Prefeitura. O prefeito parece ser sensível aos problemas e está buscando uma solução. Talvez a diminuição de algum custo que a gente tem no sistema e pode gerar um equilíbrio para viabilizar este novo reajuste de tarifa”, afirmou Caixeta.

“Na realidade nós estamos preocupados com essa notícia. Estamos com a tarifa fixada atualmente em R$ 3,60 e o cálculo que fizemos internamente, que deriva do custo do sistema e de quem paga, resulta num valor de R$ 4,03”, explica o presidente.

Segundo dados fornecidos pela associação, o custo mensal das empresas de transporte da capital é de R$ 12 milhões. Em razão da baixa arrecadação, elas estão amargando um prejuízo mensal de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Caixeta afirma que o aumento é necessário para melhorar a qualidade da frota.

“Se não tiver um reajuste, ou uma medida qualquer que compense alguma coisa, fica difícil falar em melhorias. Ano passado colocamos 60 ônibus novos, todos com ar-condicionado e Wi-fi para benefício do passageiro, sendo que o ar-condicionado e o Wi-fi não estavam previstos no TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que foi feito com a Prefeitura.

Existia só a previsão de 53 ônibus, e acabamos devolvendo 60. Então nós preocupamos com o conforto do passageiro, mas precisamos também ter condição financeira pra isso”, afirmou.