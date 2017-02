THAIZA ASSUNÇÃO E JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher morreu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão na tarde desta quinta-feira (2), na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá.

A vítima, identificada como Ana Caroline Aguiar Eneas, de 29 anos, viajava na garupa.

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), o acidente ocorreu por volta de 18h, em frente ao Supermercado Fort Atacadista, no sentido Centro-Coxipó.

O condutor da moto, Ruan Miguel Santos Cândido Leite, disse aos policiais que teria sido fechado por um veículo, o que acabou desequilibrando-o.

Neste momento a moto caiu, jogando os dois ocupantes no chão. A mulher acabou esmagada pelas rodas do caminhão, que vinha atrás e não conseguiu parar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito.

Por conta do acidente, a pista do sentido Coxipó está parcialmente interditada. O congestionamento é grande no local.

Ruan, que não sofreu ferimentos contou que estava levando a mulher em casa, a pedido do marido dela, que é seu colega de trabalho.

O motorista do carro que teria fechado a moto fugiu sem prestar socorro.

Já o motorista do caminhão, Deudeste Carmo dos Santos, que também não se feriu, permaneceu no local do acidente.