A alteração no prazo serve para as escolas que encerraram o ano letivo no 23 de dezembro

DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) prorrogou todas as etapas do Processo de Atribuição da Seduc (PAS-2017), que visa selecionar professores, coordenadores entre outros profissionais para atuarem nas escolas de Mato Grosso.

A alteração no prazo serve para as escolas que encerraram o ano letivo no 23 de dezembro.

A prorrogação se deu por conta do rompimento de um cabo de fibra óptica da Infovia, que derrubou o site institucional da Secretaria, bem como o seu sistema interno durante parte dos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro.

O incidente prejudicou as etapas PAS, período de remoção e o Sistema SigEduca.

A primeira etapa do PAS, a inscrição, encerrou no final do mês de dezembro. A etapa II, conclusão do processo de atribuição dos servidores efetivos remanescentes (professor), deveria ter sido finalizada no dia 31, contudo, com a falta do sistema, a Seduc prorrogou o prazo para o dia 02 de fevereiro.

A III Etapa, para atribuição de professores efetivos para o período matutino das unidades escolares, foi transferida para o dia 03 de fevereiro.

Já a IV Etapa que define a atribuição de professores candidatos a contrato temporário nas escolas, iniciará na tarde do dia 03 e irá até sábado (04)

Nos dias 06 e 07, será realizada a V e última etapa apara seleção de professores para completar o quadro de funcionários das unidades escolares.

As mudanças também se estendem para os técnicos e auxiliares administrativos das unidades. No dia 02 se encerra o processo de atribuição para os servidores efetivos.

Nos dias 06 e 07 serão realizadas as atribuições para os profissionais contratados e a conclusão do quadro de funcionários das escolas.

ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

A Secretaria também prorrogou o processo seletivo para a contratação de professores e coordenadores pedagógicos que vão atuar nas 14 escolas que passam a ofertar o Ensino Integral em 2017 para às 23h59 do dia 02 de fevereiro, pelo site da Seduc.

Poderão se candidatar profissionais com licenciatura plena, titulares dos cargos efetivos ou contratados temporiamente nas áreas de Linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas, em efetivo exercício na rede estadual de ensino.

ANO LETIVO

A falta do sistema não prejudicou a finalização do ano letivo de 2016, uma vez que, conforme a Portaria nº. 425/2016, o encerramento do ano letivo para as escolas que aderiram as paralisações será realizado no dia 07 de fevereiro, uma semana após o término das aulas, tempo hábil para o lançamento dos diários escolares eletrônicos e das prestações de contas das escolas.

Contudo, as unidades escolares que necessitarem de um prazo maior podem encaminhar os pedidos de abertura para a Seduc.