ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem, cuja identidade não foi revelada, sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou provocando um acidente no início da noite desta quinta-feira (02), na rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com o delegado Jefferson Dias, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), pelo menos outros três veículos se envolveram na batida.

“Os policiais que estiveram no local me disseram que foi um princípio de crise epiléptica. Ele acabou capotando o carro e batendo em outros três veículos”, explicou.

Após o acidente, parte da pista ficou interditada, o que acabou causando um grande congestionamento na região, que, normalmente, tem grande fluxo de veículos.

Conforme o delegado, os envolvidos no acidente tiveram apenas escoriações leves e uma criança de 12 anos, que reclamava de dores, foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas, segundo a polícia, seus ferimentos não eram graves.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Este foi o terceiro acidente registrado em Cuiabá em menos de 24h. Em um deles, no fim da tarde de ontem, uma mulher acabou morrendo após cair de uma moto e ser esmagada pela roda de um caminhão.

Imprudência

Divulgação/Semob Um dos motoristas não respeitou a placa de sinalização e acabou provocando o acidente

Na manhã desta sexta-feira (03), outro capotamento foi registrado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), no bairro Santa Helena, em Cuiabá.

Segundo informações da Semob, um Celta seguia pela Rua Estevão Alves, quando desobedeceu uma placa de pare e bateu em um HB20 que vinha pela preferencial, na Rua Campos Sales.

Com o impacto, o Celta acabou tombando na pista. Apesar da violência da batida, ninguém ficou ferido.

Vítima fatal

No fim da tarde de ontem, uma mulher morreu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Reprodução Caminhão passou por cima da mulher, que estava em uma Honda Biz

A vítima, identificada como Ana Caroline Aguiar Eneas, de 29 anos, viajava na garupa e teria caído da moto após ter sido fechada por um terceiro veículo, cujo motorista fugiu do local.

A moto caiu, jogando os dois ocupantes no chão. A mulher acabou esmagada pelas rodas do caminhão, que vinha atrás e não conseguiu parar.

Ruan Miguel Santos Cândido Leite, condutor da moto, não sofreu ferimentos e contou que estava levando a mulher em casa, a pedido do marido dela, que é seu colega de trabalho.

O motorista do caminhão, Deudeste Carmo dos Santos, que também não se feriu, permaneceu no local do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito.

Leia mais:

Jovem de 29 anos morre após ser atingida por caminhão