THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Uma mulher ainda não identificada foi atropelada por uma caminhonete Hilux no cruzamento das avenidas Barão de Melgaço e Getúlio Vargas, na região central de Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (3).

De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob), o veículo seguia pela Getúlio Vargas e, ao virar na Barão de Melgaço, atingiu a mulher que atravessava fora da faixa de pedestre.

A vítima ficou no chão e recebeu ajuda de um policial militar e populares até a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Não há informações sobre o estado de saúde.

Reprodução/Semob Mulheres que estavam em rondas Biz caíram após batida com outra motocicleta

Mais acidentes

Outros dois acidentes ocorreram na Avenida das Torres nesta tarde.

O primeiro ocorreu próximo à rotatória do bairro Jardim Itália.

Duas motocicletas seguiam pela mesma pista, e ao passarem pelo quebra-molas, uma perdeu o controle e bateu na outra.

As duas mulheres que estavam em uma Honda Biz caíram e sofreram ferimentos leves. O outro motociclista fugiu do local do acidente.

O outro caso ocorreu próximo à rotatória da Viola de Cocho.

O motorista de um veículo Etios atingiu uma motocicleta ao tentar mudar de pista.

A mulher que estava na garupa caiu e quebrou a clavícula.

Ela foi socorrida pelo Samu, depois de 1h30 de espera.

Reprodução/Semob Vítima de acidente na Avenida das Torres esperou pelo Samu por 1h30

Trânsito “macabro”

De ontem para hoje, Cuiabá já registrou nove acidentes.

O mais grave ocorreu na Avenida Fernando Corrêa da Costa. A jovem Ana Carolina Aguiar Eneas, de 29 anos, morreu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão.

Ela viajava na garupa e teria caído da moto após ter sido fechada por um terceiro veículo, cujo motorista fugiu do local.

