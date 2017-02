DE O DIA



Ao menos 100 crianças teriam sido vítimas do consumo de lichia nas últimas duas décadas na Índia. A pesquisa publicada pelo jornal médico "Lancet", conclui que a combinação de estômado vazio e a ingestão de lichia causou a morte em todos os casos.

Na maioria dos casos, as crianças que ainda estavam saudáveis, sofreram convulsões repentinas e perda de consciência. Metade dos casos avaliados desde os anos 90, resultou na morte dos pacientes. Para reforçar a participação do alimento na pesquisa, a cidade de Muzaffarpa, onde todas moravam, é responsável por 70% da produção da fruta do país.

A lichia contém uma toxina chamada de hipoglicina que inibe a capacidade do corpo de produzir glicose. O problema afeta as crianças com baixos níveis de açúcar no sangue por não terem se alimentado nas últimas horas – daí o estômago vazio.

De acordo com os relatos dos familiares, as crianças acordavam no meio da madrugada gritando, antes de sofrer convulsões e perder a consciência em função de inchaço no cérebro.

