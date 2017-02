Polícia Civil alerta para o cuidado com a propagação de mensagens em redes sociais

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

A Polícia Interestadual (Polinter) e o Setor de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública estão checando a veracidade de mensagens que circulam nas redes sociais, com fotos de oito supostos presos que teriam fugido de Bauru (SP) e vindo para Mato Grosso.

A repercussão das mensagens está deixando a população intrigada, questionando se o caso é verdade ou apenas mais um boato.

De acordo com a Sesp, a princípio não há informações de que seja verdade.

Segundo a assessoria da Secretaria, os órgãos "estão empenhados em checar" a veracidade das mensagens.

As publicações sobre a suposta vinda de criminosos para Mato Grosso começaram após a fuga de mais de 150 presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP3) "Prof. Noé Azevedo", em Bauru (SP), no dia 24 de janeiro.

A fuga aconteceu durante uma rebelião, que teria começado por causa da apreensão de celulares.

A Polícia de São Paulo conseguiu capturar grande parte dos fugitivos, mas alguns ainda estão com o paradeiro indefinido.

A Polícia Civil (PC) de Mato Grosso alerta para o perigo das mensagens “fakes” sobre casos que envolvem a segurança da população.

A orientação é para que as mensagens não sejam propagadas e que não se crie um cenário de pânico antes da confirmação dos fatos por parte das autoridades.

Como não há comprovação da veracidade da mensagem - e nem de que as pessoas fotografadas sejam mesmo bandidos -, o MidiaNews decidiu não publicar a imagem.