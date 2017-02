THAIZA ASSUNÇÃO

A crise econômica enfrentada pelo país afetou drasticamente a vida da pesquisadora de opinião pública, Roseli Bressan, de 44 anos.

Trabalhando há mais de 20 anos na área, ela se viu sem conseguir emprego em 2016, mesmo em ano eleitoral.

Com as dívidas se acumulando, Roseli decidiu “parar de reclamar” e dar a “volta por cima”, tornando-se motorista do serviço de transporte particular pelo aplicativo Uber, em Cuiabá. O marido e as duas filhas aprovaram a decisão.

“Eu queria um trabalho que fosse parecido com o qual eu desempenhava. Algo que não me prendesse. E o Uber me dá essa opção porque posso fazer meu horário. Estou gostando muito”, contou em entrevista ao MidiaNews.

A empresa começou a operar na Capital mato-grossense em novembro do ano passado.

Roseli, que é natural do Paraná, mas já vive em Cuiabá há 25 anos, foi a primeira motorista mulher a se cadastrar na plataforma. Atualmente, há três motoristas mulheres trabalhando com o aplicativo na Capital.

Ela afirmou que nunca sofreu preconceito de passageiros por ser mulher.

“Eu já dirigia antes. Nas pesquisas que eu trabalhava, a maioria eu ia de carro, a empresa dava o suporte. No Uber, só recebo elogios. A maioria dos passageiros falam para mim que se eles pudessem escolher, só andariam com mulher, até porque as mulheres são mais cuidadosas”, declarou.

Roseli disse que só recebe nota máxima dos passageiros ao final de cada corrida. O aplicativo permite que o usuário avalie o motorista de 1 a 5. O condutor que possui nota abaixo de 4,6 é banido do Uber.

“Quando eu decidi entrar no Uber, eu disse para a minha família que queria fazer a diferença. Eu tento tratar os passageiros bem, ofereço água gelada, balinha, internet, carregador. No final do ano fiz bolachinha caseira, coloquei dentro de pacotinho de presente e entregava para eles. É algo simples, mas que faz toda diferença”, disse.

“E eu não faço isso por interesse, até porque não posso ter cliente fixo, no Uber os passageiros não podem escolher os motoristas”, completou.

Roseli preferiu não falar em valores, mas garantiu que está sendo lucrativa a nova profissão.

No primeiro mês, ela rodou com um carro alugado. Agora já adquiriu seu próprio veículo.

“Eu quis fazer um teste primeiro. Aluguei um carro pelo valor de R$ 1800 mensal e mesmo com o movimento fraco, por causa do período de férias, vi que o negócio dava certo. Hoje eu consigo pagar tranquilamente a parcela do meu veículo, um Up!, a manutenção, combustível, e ainda me sobra dinheiro”, afirmou.

“Tem que saber trabalhar”

Mas para o dinheiro render, conforme Roseli, “tem que saber trabalhar” com o aplicativo.

A dica dela é ter um carro econômico e saber se locomover pela cidade.

“Se eu levo um passageiro no Goiabeiras, por exemplo, eu não posso sair aleatoriamente. Tenho que procurar um lugar seguro, na sombra, e esperar outro passageiro chamar”, disse ela, ao afirmar que costuma fazer três corridas por hora.

Roseli ainda rebateu o Sindicato dos Taxistas de Cuiabá, que alega que os motoristas parceiros do Uber não tem lucro, já que a corrida é muito barata.

“Esse negócio de taxista dizer que não vale a pena é só para desmotivar. Para mim está valendo a pena sim. Estou adorando”, afirmou.

Ela diz ter certeza que o serviço será regularizado em breve na Capital.

“Já funciona no mundo todo. É algo que dá certo. A concorrência é bom para a sociedade. Quem fica revoltado é só a máfia de taxistas. A população aprova. Quem que não gosta de andar com conforto, rápido e pagar pouco. Todo mundo gosta. Porque é um absurdo o preço de táxi em Cuiabá, e não é só o preço, a qualidade de táxi é horrível”, criticou.

Os preços cobrados pelo Uber são por quilômetro rodado. A chamada (equivalente à bandeirada) - quando o cliente aciona o motorista - é de R$ 2,50.

Já o preço por quilômetro é de R$ 1,20. Por minuto, R$ 0,15. E o total mínimo de uma viagem vai ser de R$ 5.

Já a partida no táxi comum (bandeirada) custa R$ R$ 4,80, enquanto o quilômetro rodado na bandeira 1 sai por R$ 3,24. E na bandeira 2 custa R$ R$ 4,54.

A diferença de preço por quilômetro rodado no Uber e na bandeira 1 do táxi chega a 62%.

Insegurança

Em meio a tanta insegurança, Roseli afirmou que não tem medo de ser assaltada.

Ela relatou que muitas vezes acorda às 2h da madrugada e, mesmo com insônia, pega o carro, liga o aplicativo e vai trabalhar.

“Eu nunca tive medo de nada. Eu sempre dirigi, sempre viajei de carro, acho isso uma bobagem. Estou dentro de carro, o que poderia me acontecer?”, questionou.

Ela contou que também nunca sofreu represália de taxistas.

"Eu acho que por eu ser mulher, os taxistas não desconfiam que eu seja uma motorista Uber, porque eu paro no ponto deles para deixar ou pegar passageiros e nunca falaram nada”, relatou.

Roseli ainda incentivou outras mulheres a se tornarem motoristas do aplicativo.

“Se está desempregada ou quer ter uma renda extra, é uma ótima opção. Hoje eu posso dizer que estou mais feliz, porque no ano passado foi muito triste com a crise”, pontuou.