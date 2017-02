Jogo entre New England Patriots e Atlanta Falcons, acontece no NRG Stadium, em Houston (Texas)

DA REDAÇÃO



A 51ª final do campeonato nacional de futebol americano dos Estados Unidos (EUA), chamada de Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo, será no próximo domingo (05.01), entre New England Patriots e Atlanta Falcons, no NRG Stadium, em Houston (Texas). E nas terras tupiniquins, os fãs mato-grossense da modalidade se reunirão no Mosteiro Bar e Cultura, a partir das 19h30, em Cuiabá, com ingresso por R$ 25,00, para assistir o grande confronto pela TV.

De acordo com o presidente do Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado, a equipe organiza o evento anualmente, nomeado Super Bowl Party, que é uma reunião entre os torcedores de futebol americano com os atletas do Cuiabá Arsenal, com o objetivo de assistir a transmissão ao vivo da final da National Football League (NFL). Segundo ele, é a 11ª edição da junção, todos podem participar e não precisa conhecer regras, pois jogadores e técnicos podem tirar dúvidas.

“O Super Bowl Party permite reunir um grande grupo de amantes do futebol americano para assistir a principal partida da modalidade no mundo. E nós queremos isso mesmo, unir os fãs do esporte. Será um momento de lazer entre pessoas com algo em comum, a paixão pelo desporto da bola oval. Essa é uma celebração realizada desde 2006 e esperamos manter a tradição por muitos outros anos. E todos serão muito bem-vindos”, comenta Paulo Cesar Machado.

Após o Super Bowl, a banda Velhos Jovens se apresentará no Mosteiro Bar. O grupo musical vem da cidade de Rondonópolis (218km da capital), toca rock e blues e é formado por Felipe Cezar (baixo e vocal), Emanuel Santos (bateria) e Vinícius Rangel (guitarra e vocal).

Serviço

O Mosteiro Bar e Cultura fica localizado na Rua Cândido Mariano, nº 1064, próximo da praça Santos Dumont, no bairro Centro Norte, em Cuiabá. Os pontos de venda dos ingressos são: a Doctor Feet Goiabeiras e o próprio Mosteiro. E os primeiros 150 que comprarem entradas ganham um copo do Cuiabá Arsenal com chopp Kessbier. Mais informações pelos telefones: (65)3027-7660, (65)99809-6907 e (65)99977-1982.

Tryout

O bicampeão brasileiro de futebol americano, o Cuiabá Arsenal marcou uma seletiva para peneirar novos atletas para os times principal, sub18 e feminino de flag football, nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 08 às 12h, no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá-MT, e as inscrições estão abertas pela internet até dia 17 ou pessoalmente no dia 18, às 08h, no local do evento. Mais informações e links para efetuar inscrições pela página da equipe no Facebook.