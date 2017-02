Pelo menos 20 agentes da segurança pública de todas as instituições públicas trabalham no monitoramento das câmeras

As 105 câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) instaladas na Capital trabalham 24 horas por dia. Por meio delas, diversos flagrantes são registrados – desde acidentes de trânsito a “escassas” boas ações.

Pelo menos 20 agentes da segurança pública de todas as instituições públicas, como Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e agentes penitenciários trabalham por pelo menos 12h a cada turno, para tentar manter a população segura, prevenindo e inibindo a ação criminosa na Grande Cuiabá.

As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos, com grande concentração de pessoas e comércios. Os locais são escolhidos mediante estudo estatístico da criminalidade, realizado pelo setor de Inteligência da Sesp e pela equipe do Ciosp.

A reportagem do MidiaNews esteve nesta semana no Centro de monitoramento do Ciosp e pôde ver como funciona o trabalho dos agentes operacionais.

Sempre com os olhos na tela e um rádio de comunicação nas mãos, os operadores ficam atentos a qualquer atitude suspeita. Assim que percebem algo, imediatamente acionam uma viatura da Polícia Militar para se deslocar até o local, onde fica a espreita de uma possível ocorrência.

Flagrantes de roubos

Em média, cerca de 150 ocorrências são capturadas por mês nas câmeras do Centro Integrado. Destas, mais de 50% resultam em flagrantes.

Em entrevista ao MidiaNews, o sargento do Corpo de Bombeiros, Leandro Gustavo Alves, afirma que o bom resultado vem da ação rápida dos agentes operacionais.

Segundo o sargento, por mais que não haja algo de concreto acontecendo nas ruas, eles são orientados a avisarem quando há a suspeita de qualquer ação criminosa.

“As câmeras agem no sentido da prevenção, então não é que ela vá acabar com o crime, mas ela inibe de certa forma os atos, porque a câmera ali é como se fosse um agente público que estivesse 24h nos 365 dias do ano. Porém, mesmo assim as pessoas não respeitam e é onde pegamos as ocorrências”.

“Desde uma pessoa parada muito tempo em um local a pessoas que de fato foram flagradas cometendo algum roubo ou furto, tudo é imediatamente avisado para a central, que encaminha uma viatura mais próxima para o local”, disse.

Exemplo disso é a filmagem registrada pelas câmeras instaladas na Avenida Isaac Póvoas, ocasião em que os operadores identificaram uma dupla que estava tarde da noite andando na região central. Os agentes então pediram que uma viatura fosse até eles e averiguasse.

Nas imagens, é possível ver quando a polícia aborda a dupla e, após constatarem que os rapazes não possuíam nada de estranho, os liberaram.

Só que eles não contavam que as câmeras do Ciosp continuariam a monitora-los. Minutos após a viatura da PM se afastar da dupla, as filmagens mostraram um dos jovens correndo em direção ao colega que estava na moto, com algo na mão.

A viatura foi avisada da nova atitude suspeita da dupla e realizou a abordagem. Desta vez encontraram um celular roubado e realizaram então a prisão.

Em outro caso, a ação de videomonitoramento impediu a fuga de uma dupla que tinha acabado de assaltar pessoas no ponto de ônibus da Avenida São Sebastião, em Cuiabá.

Toda a ação dos assaltantes estava sendo monitorada pelas imagens do circuito do Ciosp. Desde o momento em que estavam apenas a poucos metros do ponto sem fazer nada, até o momento em que renderam as pessoas.

A Polícia conseguiu prender a dupla em flagrante ainda no ponto de ônibus.

O sargento Leandro ainda lembra que o trabalho do Ciosp, desde quando começou a operar em 2004, tem realizado com excelência o trabalho de atender, gerar e dar início a todas as ocorrências relatadas pelas instituições de segurança pública.

“Todos trabalham no mesmo lugar e utilizando o mesmo sistema – ou seja, ocorrências de todas as naturezas chegam para todos eles. Até mesmo para os agentes penitenciários que trabalham aqui, para ajudar na identificação de possíveis criminosos com tornozeleira eletrônica, ou outras adversidades que envolvam pessoas com antecedentes criminais”, explicou.

Acidentes graves

Em 2016 o sistema de videomonitoramento do Ciosp registrou 547 ocorrências. Apesar de o sistema de videomonitoramento capturar dos mais diversos casos, os acidentes de trânsito – com ou sem vítima – são os mais flagrados pelas câmeras.

Um dos acidentes mais chocantes flagrados pelas câmeras também ocorreu na Avenida Isaac Póvoas, em que dois veículos colidiram durante a madrugada.

O condutor de um dos carros foi flagrado pela filmagem jogando fora as latinhas de cervejas que havia dentro do veículo, na tentativa de alterar a cena do caso. A situação ocorreu no ano de 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil.

Leandro diz que, além dos flagrantes, as filmagens das câmeras estão sendo solicitadas como provas em processos judiciais.

“Já flagramos também quando o condutor de um carro atropelou uma pessoa que veio a óbito no local e em seguida fugiu. As câmeras capturaram toda a ação e avisamos a Polícia Militar, que saiu no encalço do suspeito. Nesse caso, a Justiça solicitou as imagens para usar no processo, o que tem acontecido bastante ultimamente”.

Outro flagrante foi de um motorista de uma camionete preta, que em alta velocidade colidiu com um trailer de lanche na Avenida Agrícola Paes de Barros.

Segundo a Polícia Militar o condutor estava embriagado. Por causa da batida, o proprietário do trailer acabou se queimando na chapa.

"Flagrantes do bem"

Apesar de a maioria dos flagrantes feitos pelo Ciosp serem de roubos, furtos e acidentes, as mesmas câmeras também revelam boas ações capturadas no dia-a-dia da sociedade cuiabana.

Em um dos flagrantes do bem, é possível ver um cadeirante tentando atravessar a Avenida, porém a cadeira trava e ele não consegue se locomover.

As imagens mostram que o sinaleiro fica verde para os carros e o cadeirante continua sem conseguir sair do local, correndo risco de ser atropelado e os carros apenas desviando dele, até que uma jovem em uma motocicleta decide ajudar.

Ela estaciona sua motocicleta na calçada e vai em direção ao homem, empurrando sua cadeira até sair da pista. Em seguida, ela pega a motocicleta e vai embora.

Em outro caso uma mulher idosa cai ao atravessar a rua e imediatamente é cercada por pessoas que se disponibilizam a ajuda-la.

De acordo com o sargento Leandro, essas atitudes não são raras de acontecer. Ele ainda acrescenta que é importante a população saber.

“É bom para que as pessoas vejam que estão sendo monitoradas e também para verem que ainda existem pessoas do bem e também tirarem para si como exemplos”.

Apoio à segurança

A Secretaria de Segurança Pública lançou um edital para um chamamento com as associações de bairro, de classe e comerciais, visando aumentar a área de monitoramento das forças de segurança sem fazer uso de verbas públicas.

A Associação Alphaville Cuiabá, que administra o condomínio Alphaviile, disponibilizou três câmeras de sua rede de monitoramento para o Ciosp.

“É importante as pessoas saberem que não é qualquer câmera que serve para nosso monitoramento. Tem que ser uma câmera Ful HD, precisa filmar em ótima qualidade, aguentar sol e chuva, além de estar em um poste com fibra ótica”, explicou.

Quem tiver interesse na parceria pode entrar em contato com o Ciosp para pegar o edital.

Sede do Centro de monitoramento do Ciosp: