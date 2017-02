Câmeras da Semob registraram momento do acidente

Imagens registradas por câmeras da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) mostram o momento do acidente que matou uma mulher de 29 anos, na última quinta-feira (2), na avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá.

Ana Caroline Aguiar Eneas viajava na garupa de uma motocicleta. No dia do acidente, o condutor da moto, Ruan Miguel Santos Cândido Leite, disse aos policiais que teria sido fechado por um veículo, o que acabou desequilibrando-o.

Nas imagens, contudo, é possível observar que o condutor bateu na traseira de outro veículo, provavelmente ao realizar uma freada brusca, já que o carro que seguia da dianteira da moto não saiu de sua pista.

“As imagens desmentem a versão apresentada pelo motociclista. Ele disse que foi fechado por um carro, quando na verdade ele se chocou na traseira de um veículo e caiu. Foi uma fatalidade mesmo”, disse o delegado Jefferson Dias, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran).

O acidente ocorreu em frente ao Supermercado Fort Atacadista, no sentido Centro-Coxipó.

Depois do impacto da moto no carro, o piloto e Ana Caroline foram jogados ao chão. A mulher acabou esmagada pelas rodas do caminhão, que vinha atrás e não conseguiu parar.

Ruan, que não sofreu ferimentos, contou que estava levando a mulher em casa, a pedido do marido dela, que é seu colega de trabalho.

Veja o momento do acidente:

