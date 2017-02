DA REDAÇÃO



O Rio Papagaio, de águas esverdeadas, se atira em uma queda de quase 90 metros, formando a silhueta semelhante ao mapa do Brasil. A exuberância da imagem rendeu ao Salto Utiariti o título de cachoeira mais bela de Mato Grosso em votação feita na fanpage do Governo do Estado.

A cachoeira, localizada nas terras indígenas da etnia Paresí, teve 503 votos, em segundo lugar ficou o Complexo do Bateia em Barra do Garças com 381 indicações e, logo em seguida, a Cachoeira Serra Azul, em Rosário Oeste, que recebeu 345 indicações.

A votação aconteceu entre os dias 27 e 30 de janeiro e foi feita dentro de um projeto para elaboração de um guia colaborativo de cachoeiras do Estado. Com a indicação da população, 49 cachoeiras em todas as regiões do Estado foram lembradas, mas as três concorrentes se destacaram por terem sido indicadas por mais leitores.

Para o cacique Rony Paresí, o Salto Utiariti “tem consigo a cosmologia da própria beleza nato, unificada em um só espírito de humanismo, de respeito com à diversidade sociocultural e a natureza do nosso planeta”. Os internautas não pouparam elogios. “O rapel lá é coisa de outro mundo! Experiência única!”, destacou Amanda Barbacena.

Todas as três cachoeiras estão abertas para visitação, desde que devidamente acompanhados com guia e seguindo as normas para um turismo sustentável.

Como chegar?

Complexo do Bateia

O complexo de 17 cachoeiras, com possibilidade de banho em 9, fica em Barra do Garças, 520 quilômetros a leste de Cuiabá. As piscinas naturais permitem hidromassagem natural e flutuação.

Grau de dificuldade: trilha de 3 quilômetros leve

Duração: 08 horas

Distância de Barra do Garças até o ponto turístico: 56 km

Recomendações: Leve lanches leves, água e faça a reserva antecipadamente

* Roncador Expedições (66) 9-9919-7066/ 9-8121-1151

R$ 110 por pessoa incluindo transporte e a presença de um guia durante todo o passeio.

* Durval Passeios (66) 9-9246-1956

R$ 250 para levar um grupo de 5 pessoas.

Sergião Gestor de Turismo (66) 9-9959-2172

R$ 200 para levar um grupo de 7 pessoas para conhecer o Complexo.

Salto Utiariti

Cachoeira com quase 90 metros de queda livre, localizada nas Terras Indígenas da etnia Paresí-haliti. Fica a 128 quilômetros do centro de Campo Novos dos Parecis, cidade 400 quilômetros a Oeste da capital. Além da grande queda d’água, no local os turistas podem observar ruínas da missão jesuíta do início do século XX. Leva cerca de duas horas para percorrer do centro de Campo Novo dos Parecis até o Salto Utiariti.

O turista ainda tem a opção de realizar o primeiro roteiro indígena do Brasil, no qual os turistas conhecem as aldeias Wazare, Quatro Cachoeiras e, por último, a Utiariti, onde está localizado o salto.

Uma vez por mês, de sexta a domingo, esse pacote é ofertado pelas agências de turismo de Cuiabá. Ao custo de R$ 1.690,00 (saindo de Cuiabá), o turista tem direito ao translado da Capital até as aldeias, hospedagem em apartamentos duplos, visitação e flutuação no Balneário Rio Verde, alimentação (café da manhã, almoço e jantar durante a duração do pacote), descida de rapel, e o monitoramento integral de um guia de turismo.

Nesse pacote não está incluso a compra de artesanatos e pinturas corporais que são oferecidos aos turistas por parte dos indígenas.

Visitação ao Salto Utiariti

Duração: 4 a 5 horas

Grau de dificuldade: leve

CNP Agência de Turismo João Ricardo/ (65) 9-9947-1930

Valor do passeio: R$ 90,00 por pessoa, incluindo valor da entrada, presença de um guia e almoço. Não inclui transporte de Campo Novo do Parecis até o local de acesso.

R$ 150,00 por pessoa, incluindo o transporte de Campo Novo dos Parecis até o local de acesso ao atrativo, valor da entrada, presença de um guia e almoço.

Serra Azul

Na cachoeira Serra Azul a água cai de uma altura de quase 50 metros em uma piscina azulada repleta de piraputangas e piaus. A trilha de 700 metros tem uma subidinha de algumas centenas de degraus, mas todo esforço é recompensado pela beleza deslumbrante da cachoeira.

Lembre-se de reservar o passeio com antecedência já que são permitidas 25 pessoas por horário.

Duração: 1h30, sendo 50 minutos para flutuação e contemplação.

Grau de dificuldade: Leve a moderada

Valor do passeio: Adulto acima de 11 anos R$ 50,00, Criança até 10 anos R$ 25,00

Tirolesa: R$ 30 por pessoa

Horários disponíveis para visitação: 9hs, 10hs, 14hs e 15hs

* Agência e pousada Rota das águas (65) 3102-2019

Agência Anaconda (65) 9-9600-9944

Agência Bom Jardim (65) 9-9689-7033.

Nessas três agências os valores, serviços e horários são os mesmos.