DA REDAÇÃO



Mais um bairro da Capital é contemplado pelo tradicional Mutirão de Limpeza da Prefeitura de Cuiabá, desta vez o beneficiado foi o bairro Santa Izabel, que na manhã deste sábado (04), recebeu 400 agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, percorrendo as ruas do bairro efetuando troca de lâmpadas, podas de árvores e arbustos, limpeza de canteiros e recolhimento de entulhos deixados pelos moradores.

“Aqui no Santa Izabel, além do nosso contingente de limpeza, estamos trabalhando um suporte de 18 caminhões e ainda vamos manter uma equipe no bairro, que vai ficar até que tudo seja retirado. E ainda, no decorrer da semana, estaremos trabalhando até que todo o lixo seja retirado, ” disse Rinaldo Antônio Nunes dos Anjos, diretor técnico da secretaria de Serviços Urbanos do município.

Segundo o diretor, neste sábado foram retiradas cerca de 40 toneladas de lixos e entulhos. Para ele, os trabalhos realizados pelos mutirões têm total relevância para evitar a incidência de casos de dengue, zika e febre chikungunya, já que o bairro é mais local de grande foco do mosquito. Esta operação acontece justamente com o papel de combater os problemas que colocam em risco a saúde dos moradores.

Já para o presidente do Santa Izabel Clébio Borges, o mutirão contribui para a conscientização dos moradores.

“Estamos muito felizes com a rápida atenção que a secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através do secretário Stopa, nos atendeu. Até porque, infelizmente, nosso bairro está em quinto lugar nas estatísticas causadas pelo mosquito da dengue e pelas outras doenças que ele transmite. E é uma satisfação muito grande para os moradores, ar de limpeza pelo bairro contribui com autoestima dos moradores”.

O presidente do bairro pede a população que colaborem na conservação da limpeza e mantenha seus quintais e calçadas limpas e ainda acrescenta, “O serviço público faz sua parte, agora basta o morador fazer a parte dele”, disse Clébio.

Para os moradores, com a limpeza, a tranquilidade é devolvida a comunidade, tendo em vista que existem muitos idoso e crianças, sendo mais suscetíveis às doenças.

“Nós moradores nos sentimos prestigiados, pois esta é uma das melhores maneiras de sabermos que a Prefeitura está trabalhando a favor do cidadão. E assim evitamos muitas doenças e o nosso bairro fica mais bonito, ” orgulha-se Isabel Maria Ferreira, dona de casa e moradora há 40 anos do bairro.

Conforme destaca o Secretário José Roberto Stopa, o mutirão acontece todos os sábados, das 8 as 11horas, e a escolha dois bairros comtemplados obedece aos critérios do "Lira".

"Estamos com diversos levantamentos que nos monstram onde os indices de infestação do mosquito da dengue está maior. Dessa forma, encaminamos o mutirão para esses locais. Mais do que limpar estes e eliminar criadouros, a secretária trabalha com a concientização para que os locais passem a receber dos moradores, os cuiados necessários", pontuou.