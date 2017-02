DE O TEMPO



Olá, amados, um ótimo sábado a todos! Nossa oração de hoje é voltada para a manutenção plena de nossa saúde, carnal e espiritual. Somos feitos de corpo e alma, carne e espírito. E de nada adianta estarmos contentes, animados e motivados se nosso físico não está bem. Da mesma maneira que não adianta estarmos em forma, com a saúde em dia, se nosso psicológico não está bem.



Por isso, hoje vamos pedir com todo o fervor que Jesus nos ajude a termos força de vontade, que tenhamos o autocontrole necessário para mantermos nossa saúde em ordem, física e psicologicamente.



Nosso corpo é um templo de Deus, é o invólucro onde Deus junta nosso físico e nossa alma e ambos precisam de cuidados. Hoje em dia, são muitos os estudos sobre a saúde do corpo e do espírito, e inúmeras pesquisas mostram que a alegria está diretamente ligada a esse aspecto de nossa saúde.



Sempre comento a importância da valorização das pequenas coisas. É “ser feliz no pouco”. Esses estudos indicam que, quanto mais a pessoa é feliz e grata pelas coisas mais simples da vida, melhor ela se sente espiritualmente, e esse estado de graça reflete em sua saúde física. Por isso, a partir de hoje, procure valorizar os momentos mais simples, como os bate-papos em família, a alegria de estar vivo, as horas de lazer (mesmo que sejam poucas) e diversas outras “pequenas” coisas que fazemos sem darmos a devida importância a elas.



Buscar sermos mais calmos e compreensivos é uma das formas de mantermos em ordem nossa saúde e de atingirmos um equilíbrio entre corpo e alma. Como coloquei no início deste texto, corpo e mente estão diretamente ligados. Problemas psicológicos acarretam problemas físicos, e vice-versa.



Por isso, vamos pedir a Jesus que nos ajude a olharmos com mais cuidado nosso estilo de vida para que saibamos corrigir o que nos faz mal. E vamos pedir também por nossa saúde espiritual, para que tenhamos equilíbrio interno diante das adversidades e que sejamos fortes diante dos obstáculos que aparecem em nossos caminhos.



Cuide de seu corpo, pratique alguma atividade física, descanse corretamente, tenha uma alimentação balanceada e viva serenamente. Cuide de sua alma, ore mais, separe minutos de seu dia para conversar mais intimamente com Deus, procure viver em paz com as pessoas e com o mundo à sua volta.



Por isso, vamos hoje iniciar uma mudança em nossas vidas. Não adianta pedir a Jesus e nada fazer. Vamos pedir com fé e viver com mais saúde! Que Deus os abençoe!



MOMENTO DA ORAÇÃO

Oração pela saúde

“Senhor, tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam.



Por isso, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento.



Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde. Opera, em mim, uma profunda cura espiritual e, se for de tua vontade, também uma cura física.



Eu acredito em teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo neste momento. Amém!”

Fonte http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/padre-marcelo-rossi/corpo-e-mente-aben%C3%A7oados-por-jesus-1.1431661