Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 1900 da Mega-Sena, realizado neste sábado (04/02) em Maceió. A estimativa é que o prêmio ficará em torno de R$ 30 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 27 - 28 - 43 - 46.

A quina teve 87 acertadores, que vão receber cada um R$ 29.411,18. A quadra teve 5.573 apostas vencedoras, que vão receber R$ 655,91.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860.

Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.