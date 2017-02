Táxi capotou e parou em cima dos Trilhos do Veículo Leve sobre Trilhos

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um taxista perdeu o controle de seu carro e capotou nos trilhos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Avenida João Ponce de Arruda, em Várzea Grande, na manhã deste domingo (5).

De acordo com o delegado Jeferson Dias, da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito, o taxista alegou que foi "fechado" por outro carro, que fugiu do local. O profissional, que trafegava sentido Aeroporto Marechal Rondon, estava sozinho no veículo modelo Palio Weekend.

Depois da suposta "fechada", ele afirmou que não conseguiu controlar o carro, bateu no meio-fio e capotou nos trilhos.

Com ferimentos leves, o taxista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para o Pronto-Socorro da cidade.

O delegado informou que já pediu imagens da câmera de segurança da avenida para apurar as causas do acidente.

O táxi foi retirado dos trilhos por um caminhão-guincho no começo desta tarde.