O rapaz atropelado foi arremessado cerca de 20 metros do local

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas ficaram gravemente feridas no domingo (5) após se envolverem em um acidente durante um evento destinado a motociclistas em Sinop (500 km de Cuiabá).

Um vídeo que está sendo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um jovem é atropelado por um motociclista na Avenida Tarumã, região central da cidade.

O rapaz atingido foi arremessado cerca de 20 metros do local de impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou os dois para o Hospital Regional da cidade.

O motociclista teve fratura nos braços e diversas escoriações pelo corpo.

Já o rapaz atropelado está em estado gravíssimo. Ele passou por cirurgias e segue internado.

Outro acidente

No mesmo dia na cidade, o motociclista Ademir José Tessaro, de 43 anos, morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão de frete.

Com a forte colisão, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Ainda não se sabe como teria acontecido a colisão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: