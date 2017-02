THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um homem morreu e outras oito pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois carros em Barra do Bugres (168 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 18h do último sábado (4).

Conforme a PM, o motorista de um Punto, que seguia no sentido de Tangará da Serra (239 km a noroeste da Capital), perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu frontalmente com um Pálio, que trafegava no sentido contrário. Com a colisão, o Punto parou em um barranco.

Conforme a Polícia Militar, no Pálio havia cinco pessoas, entre elas duas crianças de 3 e 10 anos. O passageiro José Edilson Félix, de 34, que estava ao lado do motorista, morreu no local. As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

Já no Punto havia quatro pessoas. Elas também foram levadas para um hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Uma equipe da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local. Segundo a PM, nenhum dos motoristas estava alcoolizado.

O corpo de José Felix foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ele foi sepultado no domingo (5), em Tangará da Serra.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o acidente.