ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Vilma Martins, de 19 anos, morreu neste domingo (05) após sua bolsa enroscar na lateral de uma carreta, na MT-130, na região do distrito de Alto Coité, em Poxoréu (240 Km de Cuiabá).

De acordo com o cabo Ruiz, da Polícia Militar de Poxoréu, a vítima estava na garupa da motocicleta com o namorado, quando o motorista da carreta fez uma manobra para desviar da fiscalização eletrônica de velocidade.

Com a manobra, a bolsa de Vilma enroscou em um gancho lateral da carreta e ela foi “içada” para baixo do veículo, sendo arrastada por alguns metros do local do acidente.

Segundo o cabo Ruiz, Vilma teve trauma encefálico (pancada na cabeça) e morreu na hora.

O motorista da carreta, além de não prestar socorro à vítima, fugiu do local.

A Polícia Civil irá investigar o caso e o caminhoneiro é considerado foragido.