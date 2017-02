DO G1



O governo federal deve repassar R$ 2 milhões para a recuperação de danos causados por chuvas intensas no município de Castanheira, 780 km de Cuiabá.

O recurso, segundo o Ministério da Integração Nacional, deve ser usado para a construção de quatro pontes no município. O pedido foi feito pelo município após decreto de situação de emergência, em 2014.

O repasse faz parte de medidas de apoio emergencial e recuperação de áreas danificadas.



A autorização do repasse foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União que circulou na sexta-feira (3). A portaria número 38 é assinada pelo ministro Helder Barbalho.



De acordo com o governo, o dinheiro deve ser repassado em duas parcelas. O montante deve ser investido na construção de pontes no município. As obras devem ser concluídas em 365 dias, conforme exigência da União.



Um dos trechos mais críticos no município é a ponte de madeira sob o Rio Vermelho, que alaga e compromete o fluxo de veículos na MT-170. Ao todo, o governo federal deve repassar R$ 9,2 milhões para ações da Defesa Civil no país.