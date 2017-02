THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Um motociclista ainda não identificado conseguiu se salvar de uma colisão com um micro-ônibus no Viaduto da MT-040, no entroncamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rodovia Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá, na tarde desta segunda-feira (6).

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob), o motociclista seguia por cima do viaduto, sentido Parque Cuiabá/Centro, quando deparou-se com o micro-ônibus quebrado na via, sem sinalização.

Ele não conseguiu frear, mas antes de colidir com o veículo, pulou da moto.

A motocicleta parou embaixo do micro-ônibus.

Por conta do salto, o motociclista ficou com algumas escoriações pelo corpo.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Pronto-Socorro de Cuiabá.