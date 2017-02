O Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), alerta os consumidores sobre as datas para implantação da nova plataforma de cobrança dos boletos vencidos, que possibilitará o pagamento em qualquer banco ou correspondente bancário.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), responsável pelo sistema, a implantação que estava prevista para começar em março, terá início apenas em julho deste ano.

A superintendente do Procon-MT, Gisela Simona Viana, explica que o novo sistema será benéfico, tanto para o consumidor, quanto para o fornecedor, uma vez que visa ampliar a segurança bancária e facilitar o dia a dia da população.

“Com esse sistema, as instituições financeiras ou correspondentes bancários não poderão se recusar a receber o pagamento das contas apenas informando o código de barras, bem como pagar contas de terceiros. Em eventual situação de greve bancária, o consumidor conseguirá pagar o seu boleto vencido no caixa eletrônico ou pela internet do seu próprio banco", salienta.

O novo método também reduzirá inconsistências de dados, evitará pagamento em duplicidade e permitirá a identificação do CPF do pagador, possibilitando o rastreamento de pagamentos e redução das fraudes, fonte de preocupação permanente de todos que utilizam o sistema bancário.

Dada a ampla utilização de boletos no Brasil - cerca de 3,5 bilhões de documentos emitidos por ano – o novo sistema será implantado por etapas. A partir de 10 julho, já valerá para boletos de valor igual ou superior 50 mil reais. Até dezembro de 2017, todos os boletos vencidos, independente do valor, deverão ser aceitos por todas as instituições. Confira, abaixo, o cronograma informado pela Febraban:

Boletos acima de R$ 50.000: 10/julho/2017

Boletos entre R$ 49.999,99 e 2.000,00: 11/setembro/2017

Boletos entre R$ 1.999,99 e 500,00: 09/outubro/2017

Boletos entre R$ 499,99 e 200,00: 13/novembro/2017

Boletos abaixo de R$ 200,00: 11/dezembro/2017

A Nova Plataforma

A Febraban, em parceria com a rede bancária, está desenvolvendo um novo sistema de liquidação e compensação para os boletos bancários, que aperfeiçoará o modelo atual com mecanismos que trazem mais controle e segurança, garantindo maior confiabilidade e comodidade aos consumidores. O projeto nasceu há quase três anos e entrará em operação a partir de julho de 2017.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga o atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h e aos sábados das 07h30 às 12h30. No Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa (AL), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.