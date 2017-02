DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Várzea Grande deu início ao programa de revitalização da malha viária no município. Com investimento da ordem de R$ 8 milhões, as obras incluem pavimentação de 50 quilômetros de ruas e avenidas, contemplando 25 bairros.

A primeira etapa iniciou na manhã desta segunda feira (06), no bairro Novo Horizonte, onde oito ruas receberão novo pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUq). Neste bairro serão executados 2 quilômetros de pavimentação e, as obras estão sendo feitas de acordo com as necessidades das intervenções. O prazo para execução dos trabalhos nesta região é de dez dias.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos disse que recuperar vias e ruas da cidade é um serviço importante que está sendo feito pelas secretaria de Obras e que segue um planejamento dando prioridade às vias que mais necessitam ou estão em estado crítico em função do tempo e do período chuvoso.

“Vamos atender por etapas, onde as equipes técnicas de engenharia já mapeou a cidade e acordado com as demandas, tanto das indicações da Câmara Municipal, bem como das solicitações feitas por moradores e lideranças comunitárias. São obras esperadas e que vão facilitar à acessibilidade entre as comunidades. São pleitos antigos que possibilitou agora a sua execução devido a parceria junto ao Governo do Estado e a capacidade financeira do município”.

O secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso de Moraes disse que o bairro Novo Horizonte é o primeiro a receber a obra. Os trabalhos se concentraram na Rua São Bento com a limpeza da via e retiradas de entulhos e na sequência a pavimentação asfáltica. “A nossa intenção é que os serviços sejam realizados com sucesso e dentro dos prazos estipulados para a conclusão, mas nestes casos contamos muito com as condições climáticas. Em vários bairros vamos fazer o recapeamento, e em outro um novo pavimento. A operação tapa-buraco auxiliará nos trabalhos onde a intervenção for necessária”.

Luiz Celso disse ainda que além dos bairros que estão na lista dos contemplados com melhorias na sua infraestrutura, todos os corredores do transporte coletivo também receberão obras estruturais de melhoramento da malha viária. “O trânsito pesado em determinadas vias acabam sendo um complicador, que aliados ao período chuvoso, acabam diminuindo a vida útil do pavimento, por isso da necessidade da revitalização dessas importantes vias”, completou.

Os bairros que também serão contemplados nesta primeira fase estão o Ouro Verde, Jardim Marajoara, São Simão, Cohab Canellas, Ipase, Jardim Imperador e Costa Verde.