VITÓRIA LOPES

DA REDAÇÃO

Maria José de Castilho, de 39 anos, e a filha dela, de apenas sete meses, morreram num grave acidente na tarde deste domingo (5) na BR-070, nas proximidades de Cáceres (225 Km de Cuiabá).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 18 horas, próximo ao assentamento Paiol, e envolveu dois veículos de passeio - o Cobalt em que estavam as vítimas fatais e um Fox.

O Cobalt era conduzido pelo empresário Juliano de Castilho, de 39 anos, marido de Maria José e pai da bebê.

No carro viajava ainda o filho de Juliano, de 13 anos.

A família retornava para São José dos Quatro Marcos (315 Km de Cuiabá), onde morava, após participar de um casamento em Cuiabá.

O carro em que estavam seguia por uma curva acentuada quando derrapou e acabou batendo no Fox, conduzido pelo médico Rodolfo Luz Zancanaro. Ainda de acordo com a polícia, chovia muito no local.

O garoto de 13 anos foi socorrido por terceiros. Juliano e Rodolfo Zancanaro foram encaminhados para o hospital com lesões graves.